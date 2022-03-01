Украина отзывает своих послов из Грузии и Кыргызстана

Министерство иностранных дел Украины отзывает для консультаций послов в Кыргызстане и Грузии из-за недружественных шагов этих стран на фоне военного вторжения РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

"О наших дипломатах. Наши дипломаты прямо сейчас реализуют справедливые и абсолютно необходимые решения относительно тех государств, которые предали свое слово и международное право. Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации. За оправдание агрессии против Украины", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что также немедленно отзывают посла из Грузии "за преграды для добровольцев, желающих нам помочь". "За безнравственную позицию по поводу санкций", - сказал он. время телефонного разговора

Киргизский лидер Садыр Жапаров и разговор с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал агрессию против Украины и заявил, что Киев сорвал Минские договоренности.

По поводу Грузии в понедельник стало известно, что до 60 человек, желавших отправиться в Украину как добровольцы, не смогли покинуть страну.

По их словам, власти страны не позволили прилететь в Грузию частному авиалайнеру, который должен был выполнить рейс из Тбилисского международного аэропорта.