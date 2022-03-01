Дипломаты десятков стран вышли из зала во время видеовыступления Лаврова в Женеве

В знак протеста против российской войны в Украине дипломаты в Женеве покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

К предварительно скоординированной акции были привлечены посол Германии Катарина Сташ и десятки других делегаций.

Лавров, подключенный по видеосвязи, зачитал пространное заявление, в котором оправдывает нападение на Украину нарушением прав человека с украинской стороны.

Поначалу он хотел прийти на встречу лично. Тогда поездку отменили из-за блокировки европейского воздушного пространства для российских самолетов.

Совет по правам человека начал свою очередную весеннюю сессию в понедельник.

По словам Лаврова, западные страны "одержимы" санкциями, которые он назвал незаконными. По его словам, они направлены на обычных людей.

"Мероприятие явно потеряло контроль над собой, потому что хочет выплеснуть свой гнев на Россию", - сказал Лавров.