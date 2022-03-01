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Дипломати десятків країн вийшли з залу під час відеовиступу Лаврова в Женеві

Вівторок, 1 березня 2022, 14:45

На знак протесту проти російської війни в Україні дипломати в Женеві покинули зал Ради ООН з прав людини перед виступом міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

До попередньо скоординованої акції були залучені посол Німеччини Катаріна Сташ та десятки інших делегацій.

Лавров, підключений по відеозв'язку, зачитав розлогу заяву, в якій виправдовує напад на Україну порушенням прав людини з української сторони.

Спочатку він хотів прийти на зустріч особисто. Тоді поїздку скасували через блокування європейського повітряного простору для російських літаків.

Рада з прав людини розпочала свою чергову весняну сесію в понеділок.

За словами Лаврова, західні країни "одержимі" санкціями, які він назвав незаконними. За його словами, вони спрямовані на простих людей.

"Захід явно втратив контроль над собою, тому що хоче виплеснути свій гнів на Росію", - сказав Лавров.

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