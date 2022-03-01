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Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Вторник, 1 марта 2022, 18:32

Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюцию одобрили 637 голосами "за", только 13 евродепутатов выступили "против", 26 воздержались.

Резолюция осуждает войну России против Украины, требует от РФ вывести все свои войска с украинской территории и требует от институтов Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Европарламент не имеет полномочий принимать никаких решений в процессе статуса кандидата и процесса вступления в ЕС, эти решения полностью находятся в компетенции государств-членов ЕС.

Президент Европарламента: мы поддержим предоставление Украине статуса кандидата на вступление

Голос Европарламента рекомендательный, и его позиция неизменна: уже на протяжении многих лет он рекомендует предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о вступлении.

Обсуждая вторжение России в Украину, евродепутаты выразили твердую поддержку Украины и ее усилий присоединиться к европейскому сообществу.

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Европарламенте во вторник призвал Европейский Союз оказать Украине всю необходимую поддержку и предоставить перспективу членства.

Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Роберта Метсола сказала, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать над тем, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.

1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

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