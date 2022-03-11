Байден поддерживает законопроект, предоставляющий Украине помощь на $13,6 млрд

Президент США готов подписать принятый накануне Палатой представителей законопроект о финансировании, который касается и поддержки Украины.

Как отмечает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома.

Как отмечается, законопроект предусматривает "критические инвестиции в ряд приоритетов - от обеспечения исторической поддержки украинского народа до запуска Агентства передовых исследовательских проектов в области здравоохранения, инвестирования в образование и борьбы с преступностью".

Пакет помощи Украине называется историческим.

"Соединенные Штаты привержены поддержке украинского народа, когда он защищает свою страну и демократию. Украине с 2021. Эти ресурсы будут означать дополнительное оборонное оборудование для Украины, спасательную гуманитарную помощь для украинского народа и дополнительную поддержку развертывания американских войск в соседних странах", - заявляют в Белом доме.

Напомним, днем ​​ранее Палата представителей Конгресса США одобрила экстренный пакет помощи Украине в размере 13,6 млрд. долларов.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что 13,6 миллиарда долларов, вероятно, будут лишь вершиной гораздо более широкой помощи.

"Всем нам придется сделать больше", чтобы помочь Украине в ближайшие недели или месяцы, а также в долгосрочной перспективе, чтобы помочь ей восстановиться, сказала Пелоси.

На следующий день законопроект должен рассмотреть Сенат, после чего он будет направлен на подпись Байдену.

"Сенат должен немедленно направить двухпартийный законопроект о финансировании на подпись в офис президента", - утверждают в Белом доме.