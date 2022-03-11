Байден підтримує законопроект, що надає Україні допомогу на $13,6 млрд

Президент США готовий підписати ухвалений напередодні Палатою представників законопроект про фінансування, який стосується і підтримки України.

Як зазначає "Європейська правда" із посиланням на сайт Білого дому.

Як зазначається, законопроект передбачає "критичні інвестиції в низку пріоритетів — від забезпечення історичної підтримки українського народу до запуску Агентства передових дослідницьких проектів у галузі охорони здоров’я , інвестування в освіту та боротьби зі злочинністю".

Пакет допомоги Україні називається історичним.

"Сполучені Штати віддані підтримці українського народу, коли він захищає свою країну та демократію. Двопартійний законопроект про фінансування включає 13,6 мільярдів доларів на гуманітарну, безпеку та економічну допомогу Україні та сусіднім країнам – до 1,4 мільярда доларів допомоги, яку Сполучені Штати надали Україні з 2021 року. Ці ресурси означатимуть додаткове оборонне обладнання для України, рятівну гуманітарну допомогу для українського народу та додаткову підтримку розгортання американських військ у сусідніх країнах",- заявляють у Білому домі.

Нагадаємо, днем раніше Палата представників Конгресу США схвалила екстрений пакет допомоги Україні у розмірі 13,6 млрд доларів.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 мільярдів доларів, ймовірно, будуть лише вершиною набагато ширшої допомоги.

"Всім нам доведеться зробити більше", щоб допомогти Україні найближчими тижнями чи місяцями, а також у довгостроковій перспективі, щоб допомогти їй відновитися, сказала Пелосі.

Наступного дня законопроект має розглянути Сенат, після чого він буде направлений на підпис Байдену.

"Сенат має негайно надіслати двопартійний законопроект про фінансування на підпис до офісу президента",- стверджують у Білому домі.