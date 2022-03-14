В Румынии упал российский беспилотник "Орлан-10" - СМИ

Беспилотный летательный аппарат, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра, в 100 километрах к югу от границы Украины.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд сообщил, что неизвестный дрон приземлился у его дома.

Пресс-секретарь местной полиции заявил, что речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете, который не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что это военный дрон или связанный с войной аппарат.

Однако, согласно изображениям, публикуемым румынскими СМИ, летательный аппарат является российским беспилотником "Орлан-10". Он используется для сбора разведывательных данных и определения целей.

Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и постоянно использовались во время конфликта на Донбассе с 2014 года.

Напомним, в ночь на 11 марта беспилотник упал в Загребе возле студенческого общежития, выбив кратер радиусом около трех метров. В результате взрыва пострадали около 40 припаркованных автомобилей.

Хорватские специалисты считают, что это Ту-141 "Стриж" советского производства, который использовался в 1980-х годах.

По словам советника министра обороны Украины Маркияна Лубкивского, упавший в Загребе беспилотник - не украинский.

Журналисты обратили внимание, что район Загреба, где упал аппарат, называется так же, как село в Житомирской области.