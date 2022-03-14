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У Румунії впав російський безпілотник "Орлан-10" - ЗМІ

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Понеділок, 14 березня 2022, 16:39

Безпілотний літальний апарат, найімовірніше російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від кордону України.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Місцева поліція розпочала розслідування після того, як один з мешканців району Бистриця-Несеуд повідомив, що невідомий дрон приземлився біля його будинку.

 

Прессекретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання чи знаків, які б наводили на думку, що це щось військовий дрон чи пов’язаний з війною апарат.

Однак, згідно зі зображеннями, які публікують румунські ЗМІ, літальний апарат є російським безпілотником "Орлан-10". Він використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.

Безпілотники "Орлан-10" розробляються тільки Росією і постійно використовувались під час конфлікту на Донбасі з 2014 року.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня безпілотник впав у Загребі біля студентського гуртожитку, вибивши кратер радіусом близько трьох метрів. Від вибуху постраждали близько 40 припаркованих автомобілів. 

Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141  "Стриж" радянського виробництва, що використовувався у 1980-х роках. 

За словами радника міністра оборони України Маркіяна Лубківського, безпілотник, що впав у Загребі - не український.

Журналісти звернули увагу, що район Загреба, де впав апарат, зветься так само як село на Житомирщині

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Війна з РФ Румунія

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