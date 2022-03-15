"Дом для Украины": 44 тысячи британцев готовы принять у себя украинцев

Британское правительство запустило специальный сайт "Дом для Украины" для тех, кто хочет принять беженца. За первые пять часов на нем зарегистрировалось 43,8 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Издание цитирует британского министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкла Гоува, утверждающего, что Великобритания имеет историю "поддержания наиболее уязвимых слоев населения в самые темные часы".

Министр обещает - не будет никаких ограничений на количество украинцев, которые смогут въехать в Великобританию по схеме визового спонсорства.

Эта схема заключается в ежегодной выплате 350 фунтов стерлингов (эта сумма не облагается налогом) каждому домохозяйству, в котором проживает беженец. При этом от принимающей стороны не ожидается, что они обеспечат украинским беженцам еду и расходы на проживание, хотя это не запрещено.

Люди, желающие предложить бесплатную аренду помещения в своем доме или отдельном месте проживания в течение минимум шести месяцев, предлагается зарегистрироваться на специальном сайте.

В британском правительстве уточняют – сначала приоритет будет предоставлен тем хозяйствам, которые принимают знакомых из Украины. По словам Майкла Гоува, такой подход позволит как можно быстрее запустить эту схему.

Впрочем, потом дойдет дело и до беженцев, у которых нет родственных или иных связей с Великобританией.

Напомним, онлайн-регистрацию для украинских беженцев в эти дни ввела и Швейцария.