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"Дім для України": 44 тисячі британців готові прийняти в себе українців

Вівторок, 15 березня 2022, 02:03

Британський уряд запустив спеціальний сайт "Дім для України" для тих, хто хоче прийняти біженця. За перші п’ять годин на ньому зареєструвалося 43,8 тисячі осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Видання цитує британського міністра з питань житлово-комунального господарства Майкла Гоува, який стверджує – Велика Британія має історію "підтримки найбільш вразливих верств населення в найтемніші години".

Міністр обіцяє - не буде жодних обмежень щодо кількості українців, які зможуть в’їхати до Великобританії за схемою візового спонсорства.

Ця схема полягає у щорічній виплаті 350 фунтів стерлінгів (ця сума не підлягає оподаткуванню) кожному домогосподарству, у якому проживає біженець. При цьому від приймаючої сторони не очікується, що вони забезпечать українським біженцям їжу та витрати на проживання, хоче це не заборонено.

Люди, які бажають запропонувати безкоштовну оренду приміщення у своєму будинку або окремому місці проживання протягом щонайменше шести місяців, пропонується зареєструватися на спеціальному сайті.

В британському уряді уточнюють – спочатку пріоритет буде надано тим господарствам, які приймають знайомих з України. За словами, Майкла Гоува, такий підхід дозволить якнайшвидше запустити цю схему.

 Втім, потім дійде справа і до біженців, які не мають родинних чи інших зв’язків із Великою Британією.

Нагадаємо, онлайн-реєстрацію для українських біженців цими днями запровадила і Швейцарія.

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