В Германии предлагают давать убежище дезертирам из армии РФ в Украине

Во входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Германии (СвДП) выступили с инициативой предоставлять убежище солдатам РФ, которые участвуют в войне против Украины и примут решение дезертировать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Первый парламентский секретарь парламентской группы СвДП Йоханнес Фогель во вторник предложил Германии и Европейскому Союзу рассмотреть специальную программу, которая может быть использована для предоставления убежища российским дезертирам. Фогель подчеркнул, что это его "личная идея".

Фогель, вице-председатель партии, отметил, что каждому, кто передвигается по украинской территории и "не хочет участвовать в захватнической войне, которая нарушает международное право", нужно предоставить такую ​​возможность.

Прием дезертиров в Европе может также способствовать ослаблению российских войск в Украине, сказал он.