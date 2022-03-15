У Німеччині пропонують надавати притулок дезертирам з армії РФ в Україні

У Вільній демократичній партії Німеччини (ВДП), яка входить до урядової коаліції, виступили з ініціативою надавати притулок солдатам РФ, які беруть участь у війні проти України і приймуть рішення дезертирувати.

Про це, як пише "Європейська правда, повідомляє Spiegel.

Перший парламентський секретар парламентської групи ВДП Йоганнес Фогель у вівторок запропонував Німеччині та Європейському Союзу розглянути спеціальну програму, яка може бути використана для надання притулку російським дезертирам. Фогель підкреслив, що це його "особиста ідея".

Йоганнес Фогель, який також є віцеголовою його партії, зазначив, що кожному, хто пересувається українською територією і "не хоче брати участь у загарбницькій війні, яка порушує міжнародне право", потрібно надати таку можливість.

Прийом дезертирів у Європі може "також сприяти ослабленню російських військ в Україні", сказав він.