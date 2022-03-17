Украина расплачивается за ошибки Запада – британский премьер

Украина сейчас "расплачивается" за то, что Запад долгие годы не понимал угрозы, создаваемые Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление в разговоре с BBC сделал британский премьер Борис Джонсон.

По его словам, проблему создали те европейские страны, которые, несмотря на аннексию Крыма в 2014 году, "вернулись к Путину, как к части сообщества".

При этом, как считает Джонсон, российское вторжение в Украину уже провалилось, поскольку Путин недооценил "силу сопротивления" в Украине.

Заявления Джонсона были озвучены во время визита в Саудовскую Аравию, где он обсуждал вопросы энергетической безопасности. По его словам, Запад теперь должен убедиться, что он "никогда больше не будет уязвим к шантажу Путина", в том числе – и шантажу энергетического.

Стоит отметить, что этот визит британского премьера был остро раскритикован оппозиционными лейбористами из-за нарушений прав человека в Саудовской Аравии.

Там отмечают, что Джонсон просто "предпочтил одного диктатора над другим".

В ответ премьер отмечает, что не "закрывает глаза" на инциденты с нарушениями прав человека, однако, должен быть "реалистом" и "смотреть на глобальную картину", когда дело касается энергетической безопасности.

Напомним, накануне Борис Джонсон назвал "ужасной ошибкой" то, как коллективный Запад отреагировал на противоправную аннексию Крыма Россией в 2014 году и гибридное вторжение на востоке Украины.

"Мероприятие тогда совершило ужасную ошибку. Лидер РФ совершил акт насильственной агрессии и отобрал значительную часть территории суверенного государства - и мы дали ему остаться с этими достижениями. Мы думали, что можем как-то вернуться в нормальное положение дел", - констатирует Джонсон.

Он отмечает, что после этого торговля с Россией не только продолжалась, но и усиливалась, а европейские страны стали еще более зависимы от российского газа.