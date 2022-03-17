Україна розплачується за помилки Заходу – британський прем’єр

Україна зараз "розплачується" за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, представляє Владімір Путін.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву зробив у розмові із BBC британський прем'єр Борис Джонсон.

За його словами, проблему створили ті європейські країни, які попри анексію Криму в 2014 році "повернулися до Путіна, як до частини спільноти".

При цьому, як вважає Джонсон, російське вторгнення в Україну "вже провалилося", оскільки Путін недооцінив "силу опору" в Україні.

Заяви Джонсона були озвучені під час його візиту до Саудівської Аравії, де він обговорював питання енергетичної безпеки. За його словами, Захід тепер мусить переконатися, що він "ніколи більше не буде вразливим до шантажу Путіна", вт ому числі – й шантажу енергетичного.

Варто зазначити, що цей візит британського прем’єра до був гостро розкритикований опозиційними лейбористами через порушення прав людини в Саудівській Аравії.

Там зазначають, що Джонсон просто "надав перевагу одному диктатору над іншим".

У відповідь прем'єр відзначає, що не "закриває очі" на інциденти з порушеннями прав людини, проте повинен бути "реалістом" і "дивитися на глобальну картину", коли справа стосується енергетичної безпеки.

Нагадаємо, напередодні Борис Джонсон назвав "жахливою помилкою" те, як колективний Захід відреагував на протиправну анексію Криму Росією у 2014 році та гібридне вторгнення на сході України.

"Захід тоді зробив жахливу помилку. Лідер РФ скоїв акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави - і ми дали йому залишитися з цими здобутками. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ", - констатує Джонсон.

Він зазначає, що після того торгівля з Росією не лише тривала, а й посилювалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу.