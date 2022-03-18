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Страны Балтии высылают 10 российских дипломатов из-за войны РФ против Украины

Пятница, 18 марта 2022, 14:51

Латвия и Эстония решили выслать по три российских дипломата, Литва высылает четырех – решение принято из-за российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, в МИД Литвы объяснили свое решение по высылке дипломатов проявлением солидарности с Украиной, подвергшейся российской агрессии.

"Литва призывает Россию вернуться в рамки международного права, остановить кровавую войну и мучения жителей, вывести оккупировавшую землю армию со всей территории Украины", – заявили в ведомстве.

В свою очередь вицеканцлер по политическим вопросам МИД Эстонии Рейн Таммсаар, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность подлежащих высылке дипломатов противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов.

Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России. Таммсаар в очередной раз заверил посла России, что Эстония непреклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и что Эстония и в дальнейшем будет использовать все имеющиеся в распоряжении Эстонии средства для поддержки Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс принял решение выдворить из страны троих сотрудников посольства России в Риге.

"Решение принято в связи с агрессией России в Украине и тем, что деятельность этих лиц не совместима со статусом дипломата. Это координируемые странами Балтии действия", - заявил он.

Напомним, МИД Болгарии объявил персонами нон грата сразу десять российских дипломатов.

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Война с РФ Литва Латвия Эстония

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