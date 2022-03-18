Страны Балтии высылают 10 российских дипломатов из-за войны РФ против Украины
Латвия и Эстония решили выслать по три российских дипломата, Литва высылает четырех – решение принято из-за российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, в МИД Литвы объяснили свое решение по высылке дипломатов проявлением солидарности с Украиной, подвергшейся российской агрессии.
"Литва призывает Россию вернуться в рамки международного права, остановить кровавую войну и мучения жителей, вывести оккупировавшую землю армию со всей территории Украины", – заявили в ведомстве.
В свою очередь вицеканцлер по политическим вопросам МИД Эстонии Рейн Таммсаар, передавший дипломатическую ноту российскому послу, подчеркнул, что деятельность подлежащих высылке дипломатов противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому они должны покинуть Эстонию в течение 72 часов.
Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России. Таммсаар в очередной раз заверил посла России, что Эстония непреклонно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и что Эстония и в дальнейшем будет использовать все имеющиеся в распоряжении Эстонии средства для поддержки Украины.
Кроме того, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс принял решение выдворить из страны троих сотрудников посольства России в Риге.
"Решение принято в связи с агрессией России в Украине и тем, что деятельность этих лиц не совместима со статусом дипломата. Это координируемые странами Балтии действия", - заявил он.
Напомним, МИД Болгарии объявил персонами нон грата сразу десять российских дипломатов.