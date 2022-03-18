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Болгарія видворяє одразу 10 дипломатів РФ

П'ятниця, 18 березня 2022, 12:58

МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата одразу десять російських дипломатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство BGNES.

"За пропозицією компетентних органів Республіки Болгарія, за погодженням з прем’єр-міністром Кирилом Петковим, Болгарія сьогодні оголосила персонами нон грата 10 російських дипломатів, акредитованих у нашій країні, надавши їм 72-годинний термін для виїзду з країни" - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра закордонних справ Василь Георгієв вручив послу РФ Елеонорі Митрофановій відповідну вербальну ноту.

За інформацією компетентних органів, зазначені співробітники посольства Російської Федерації в Болгарії здійснювали на території країни діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини.

Митрофанова сприймає цей вчинок болгарської влади як вкрай неприязний. Москва має право на взаємні дії, зазначила вона.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що міністерство закордонних справ Словаччини висилає трьох російських дипломатів, які мають залишити країну протягом 72 годин.

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Болгарія Росія

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