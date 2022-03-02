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Экс-президент Литвы призвала НАТО вступить в войну за Украину

Среда, 2 марта 2022, 12:35

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Североатлантический альянс вступить в войну за отстаивающую свою независимость Украину.

Такое заявление она опубликовала в Facebook 2 марта, пишет "Европейская правда".

Даля Грибаускайте отметила, что одни лишь санкции, какими бы жесткими ни были, не могут остановить Путина.

"Только война может остановить войну. Не нужно притворяться и пытаться успокоить совесть только поставкой Украине оружия, слишком поздно. Украинский народ воюет за нас… Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине, уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада", – заявила Грибаускайте.

Она подчеркнула, что оставаясь в этой войне сторонним наблюдателем, Запад фактически станет соучастником того, что делают российские войска с Украиной, и выразила мнение, что если Путина не остановить в Украине - странам Запада все равно придется воевать, но уже на своей территории.

"Украина просит реальной помощи, мы видим на телеэкранах взрывы в жилых кварталах и заявляем о "решительной поддержке Украины". Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО говорят, что не могут вмешиваться в конфликт - но ведь мы могли в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане? Украина сейчас борется за собственное существование и за мир в Европе. И что мы, продолжим смотреть на разрушение независимого государства? Слава Украине и ее героям! Пока только ее героям, потому что других на горизонте не видно", - заявила Даля Грибаускайте.

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Война с РФ Литва Альянс

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