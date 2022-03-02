Експрезидентка Литви закликала НАТО вступити у війну за Україну

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте закликала Північноатлантичний альянс вступити у війну за Україну, яка відстоює свою незалежність.

Заяву про це вона опублікувала у своєму Facebook 2 березня, пише "Європейська правда".

Даля Грибаускайте зазначила, що самі лише санкції, якими б жорсткими не були, не можуть зупинити Путіна.

"Лише війна може зупинити війну. Не потрібно прикидатися і намагатись заспокоїти сумління лише постачанням Україні зброї, вже надто пізно. Український народ воює за нас… Повторення мантри про те, що НАТО не може допомогти Україні, вже виглядає патетично і викриває боягузство Заходу", - заявила Грибаускайте.

Вона підкреслила, що залишаючись у цій війні стороннім спостерігачем Захід фактично стане співучасником того, що роблять російські війська з Україною, та висловила думку, що якщо Путіна не зупинити на Україні - країнам Заходу все одно доведеться воювати, але вже на своїй території.

"Україна просить реальної допомоги, ми бачимо на телеекранах вибухи у житлових кварталах і заявляємо про "рішучу підтримку України". Мені соромно чути, як лідери і посадовці НАТО кажуть, що не можуть втручатися у конфлікт - але ж ми могли у Сирії, Лівії, Африці, Югославії, Афганістані? Україна зараз бореться за власне існування і за мир у Європі. І що ми, продовжимо дивитися на руйнування незалежної держави? Слава Україні і її героям! Поки лише її героям, тому що інших на горизонті не видно", - заявила Даля Грибаускайте.