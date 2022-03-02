Правопопулистке Ле Пен пришлось объяснять "дружбу" с РФ

Лидеру правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен, кандидату на президентских выборах, пришлось объяснять свои контакты с Россией на фоне войны РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале The Guardian.

После начала Россией полномасштабной войны против Украины Ле Пен начали критиковать за наличие в материалах ее кампании фотографии с Владимиром Путиным, которую распространяли в прошлом месяце. Общий тираж составил около 1,2 млн.

Ле Пен встретилась с Путиным во время предвыборной кампании в 2017 году. В октябре 2014 года ее партия, тогда еще "Национальный фронт", взяла в российском банке 9 млн евро на финансирование кампании.

С началом последних событий Марин Ле Пен подвергла критике вторжение в Украину, а фото перестали широко демонстрировать.

В СМИ распространялись слухи, что его изъяли из материалов кампании, но в партии это отрицали.

"Мы не будем отрицать свою позицию по вопросам международной политики. В 2017 году нам нужно было сотрудничать с Россией, чтобы противодействовать Исламскому государству", - пояснил один из представителей политсилы.

В то же время Ле Пен сказала, что "частично изменила" свои взгляды на Путина, и что сейчас глава Кремля "не тот, кем был пять лет назад".

Она отметила, что вторжение РФ в Украину стало "явным нарушением международного права и это невозможно оправдывать", но сказала, что главная ответственность за разрешение кризиса сейчас ложится на Европу, а не на США.

"Россия – это великое государство, ядерное государство, и это на нашем континенте. Поэтому это нам нужно искать решения, как жить с этим", – сказала Ле Пен.

По одному из последних соцопросов, Ле Пен стала главной соперницей действующего президента Марона на президентских выборах, хотя и существенно уступает ему - 17% поддержки против 28% у Макрона и имеет шансы выйти во второй тур. Кандидатка правых "Республиканцев" Валери Пекресс и идейно близкий к Ле Пен Эрик Земмур разделяют третью позицию с поддержкой 13%.