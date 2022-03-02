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Правопопулістці Ле Пен довелося пояснювати "дружбу" з РФ

Середа, 2 березня 2022, 15:34

Лідерці правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яка є також кандидатом на президентських виборах, довелось пояснювати свої контакти з Росією на тлі війни РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Після початку Росією повномасштабної війни проти України, Ле Пен почали критикувати через наявність у матеріалах її кампанії фотографії з Владіміром Путіним, яку поширювали минулого місяця. Загальний наклад становив близько 1,2 млн.

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Ле Пен зустрілася з Путіним під час передвиборчої кампанії у 2017 році. У жовтні 2014 року її партія, тоді ще "Національний фронт", взяла у російському банку 9 млн євро на фінансування кампанії.

З початком останніх подій Марін Ле Пен розкритикувала вторгнення в Україну, а фото перестали широко демонструвати.

У ЗМІ ширилися чутки, нібито його вилучили з матеріалів кампанії, але в партії це заперечили.

"Ми не будемо заперечувати свою позицію щодо питань міжнародної політики. У 2017 році нам потрібно було співпрацювати з Росією, щоб протидіяти "Ісламській державі", - пояснив один з представників політсили.

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Водночас, Ле Пен сказала, що "частково змінила" свої погляди щодо Путіна, та що зараз очільник Кремля "не той, ким був п’ять років тому".

Вона зазначила, що вторгнення РФ до України стало "явним порушенням міжнародного права і це неможливо виправдовувати", але сказала, що головна відповідальність за вирішення кризи зараз лягає на Європу, а не США.

"Росія - це велика держава, ядерна держава, і це на нашому континенті. Тож це нам потрібно шукати рішення, як жити з цим", - сказала Ле Пен.

За одним з останніх соцопитувань, Ле Пен стала головною суперницею чинного президента Марона на президентських виборах, хоча й суттєво поступається йому - 17% підтримки проти 28% у Макрона, і має шанси вийти у другий тур. Кандидатка правих "Республіканців" Валері Пекресс та ідейно близький до Ле Пен Ерік Земмур поділяють третю позицію з підтримкою 13%.

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