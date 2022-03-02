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В Румынии исчез с радаров патрулирующий истребитель, вылетевший за ним вертолет разбился

Среда, 2 марта 2022, 23:11

В Румынии пропал с радаров румынский истребитель МиГ-21; вертолет, отправленный на поиски, разбился.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Пропавший истребитель вылетел в 19:50 из базы им. Михаила Когельничана, что у Констанцы, фактически на побережье Черного моря.

В Минобороны сообщили, что МиГ потерял связь с диспетчерами в 20:03 и исчез с радаров в районе между Коджалаком и Гура Добруджа.

На поиски истребителя отправили вертолет IAR 330-Puma. Он разбился и упал в районе Гура Добруджа, примерно в 11 километрах от аэродрома. Перед аварией пилот успел сообщить о плохих погодных условиях и получил указание возвращаться.

Министр обороны Василе Динку подтвердил, что в результате падения вертолета все пятеро членов его экипажа погибли. "Сегодня грустный день для румынской армии", – отметил он.

Поиски истребителя продолжаются, судьба пилота неизвестна.

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