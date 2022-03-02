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У Румунії зник з радарів патрулюючий винищувач, надісланий за ним гелікоптер розбився

Середа, 2 березня 2022, 23:11

У Румунії зник з радарів румунський винищувач МіГ-21; гелікоптер, надісланий на його пошуки, розбився.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Зниклий винищувач вилетів о 19:50 з бази ім. Михаїла Коґельничану, що біля Констанци, фактично на узбережжі Чорного моря.

У Міноборони повідомили, що МіГ втратив зв’язок із диспетчерами о 20:03 і зник з радару у районі між Коджалаком і Гура Добруджа.

На пошуки винищувача відправили гелікоптер IAR 330-Puma. Він розбився і впав у районі Гура Добруджа, приблизно за 11 кілометрів від аеродрому. Перед аварією пілот встиг повідомити про погані погодні умови та отримав вказівку повертатися.

Міністр оборони Васіле Дінку підтвердив, що внаслідок падіння гелікоптера всі п’ятеро членів його екіпажу загинули. "Сьогодні сумний день для румунської армії", - зазначив він.

Пошуки винищувача тривають, доля його пілота невідома.

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