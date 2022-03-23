Под новые санкции США попадут более 300 российских депутатов

В новый пакет санкций США войдут более 300 депутатов верхней и нижней палат российского парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои данные, пишет The Wall Street Journal.

Как ожидается, новые санкции будут обнародованы уже 24 марта – на следующий день после визита в Брюссель президента США Джо Байдена.

Как сообщается, санкции будут объявлены в координации с Европейским Союзом и членами Группы семи промышленно развитых стран, сообщили американские чиновники.

Напомним, последний раз США вводили санкции против российских депутатов еще 11 марта. Однако тогда в санационный список вошли только 12 депутатов.

В то же время санационный список ЕС включает 351 член Государственной думы – всех, кто голосовал за обращение к Владимиру Путину о признании ОРДЛО.

Напомним, Федеральное собрание России состоит из Государственной Думы на 450 мест и 170-местной верхней палаты — Совета Федерации.