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Под новые санкции США попадут более 300 российских депутатов

Среда, 23 марта 2022, 01:34

В новый пакет санкций США войдут более 300 депутатов верхней и нижней палат российского парламента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои данные, пишет The Wall Street Journal.

Как ожидается, новые санкции будут обнародованы уже 24 марта – на следующий день после визита в Брюссель президента США Джо Байдена.

Как сообщается, санкции будут объявлены в координации с Европейским Союзом и членами Группы семи промышленно развитых стран, сообщили американские чиновники.

Напомним, последний раз США вводили санкции против российских депутатов еще 11 марта. Однако тогда в санационный список вошли только 12 депутатов.

В то же время санационный список ЕС включает 351 член Государственной думы – всех, кто голосовал за обращение к Владимиру Путину о признании ОРДЛО.

Напомним, Федеральное собрание России состоит из Государственной Думы на 450 мест и 170-местной верхней палаты — Совета Федерации.

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США санкции

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