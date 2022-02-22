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ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы и 27 человек и объединений

Вторник, 22 февраля 2022, 19:35

Министры иностранных дел Евросоюза на внеочередной встрече во вторник единогласно согласовали пакет санкций против России после признания ею ОРДЛО.

Об этом сообщил Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

Ле Дриан назвал решение России о признании ОРДЛО явным нарушением международного права.

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"Мы единогласно согласовали пакет санкций. Спасибо господину Боррелю за роль, которую он сыграл в этом", - сказал Ле Дриан.

"Этот пакет санкций, одобренный единогласно, причинит боль России, и это будет большая боль. Мы делаем это в координации с нашими партнерами в США, Британии и Канаде, с которыми я поддерживал тесный контакт в течение этих часов", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам Борреля, под санкции попадет 351 член Государственной думы, голосовавший за обращение к Путину о признании ОРДЛО.

Также в списке 27 человек и объединений, сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины. Их, по словам Борреля, можно поделить на несколько групп. В частности, санкции вводят в отношении лиц, принимавших решения и ответственных за угрозы украинцам, объединений, оказывавших финансовую или материальную поддержку российским военным и другим операциям на этих территориях, представителей сектора обороны, сыгравших роль во вторжении и дестабилизации, и тех, кто вел дезинформационную войну против Украины, а также банков, финансирующих ответственные лица за принятие решений на признанных территориях.

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Санкции также нацелены на экономические отношения между ЕС и двумя оккупированными территориями Донбасса и ограничивают возможности российского государства и правительства на доступ к капиталу и финансовым рынкам и услугам ЕС.

Боррель также подчеркнул, что ЕС готов и дальше наказывать Россию, если это потребуется.

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Донбасс и ОРДЛО Российский кризис санкции

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