Россия отомстила Швейцарии за санкции конфискацией часов

В ответ на присоединение Швейцарии к санкциям ЕС из-за войны против Украины ФСБ конфисковала в Москве часы Audemars Piguet на миллионы франков.

Об этом сообщило швейцарское издание NZZ, пишет "Европейская правда".

22 марта агенты ФСБ обыскали помещение местной дочерней компании швейцарского производителя часов класса люкс Audemars Piguet и изъяли часы на миллионы франков, сообщил МИД в конфиденциальной ноте членам нескольких комиссий, в том числе комиссии по внешней политике парламента.

Официально часы конфискованы за якобы таможенные правонарушения, однако в МИД Швейцарии считают, что это "репрессивная мера" в ответ на санкции.

Швейцария заморозила средства российских олигархов, входящих в санкционный список ЕС, примерно на 5,75 миллиарда швейцарских франков.

Кроме того, за пять дней до обыска в часовой компании правительство Швейцарии усилило санкции и запретило экспорт товаров роскоши в Россию.

Швейцарский производитель часов Audemars Piguet объявил, что остановит экспорт в Россию и приостановит розничную торговлю там.

Инцидент показывает, что экономическая война между Россией и Западом в разгаре, а Швейцария находится в ее центре, считает издание.