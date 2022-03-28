Росія помстилась Швейцарії за санкції конфіскацією годинників 

У відповідь на приєднання Швейцарії до санкцій ЄС через війну проти України ФСБ конфіскувала в Москві годинники Audemars Piguet на мільйони франків.

Про це повідомило швейцарське видання NZZ, пише "Європейська правда".

22 березня агенти ФСБ обшукали приміщення місцевої дочірньої компанії швейцарського виробника годинників класу люкс Audemars Piguet і вилучили годинники на мільйони франків, повідомило МЗС у конфіденційній ноті членам кількох комісій, у тому числі комісії з питань зовнішньої політики парламенту.

Офіційно годинники конфісковано за нібито митні правопорушення, однак у МЗС Швейцарії вважають, що це "репресивний захід" у відповідь на санкції.

Швейцарія заморозила кошти російських олігархів, які входять до санкційного списку ЄС, приблизно на 5,75 мільярда швейцарських франків.

Крім того, за п'ять днів до обшуку в годинникової компанії уряд Швейцарії посилив санкції та заборонив експорт товарів розкоші до Росії.

Швейцарський виробник годинників Audemars Piguet оголосив, що зупинить експорт до Росії та призупинить роздрібну торгівлю там.

Інцидент показує, що економічна війна між Росією і Заходом у розпалі, а Швейцарія перебуває в її центрі, вважає видання.