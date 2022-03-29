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Макрон поговорит с Путиным об эвакуации из Мариуполя

Вторник, 29 марта 2022, 13:36

В Елисейском дворце подтвердили запланированный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным, звонок планируется в 16:30.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Главной темой разговора ожидается масштабная эвакуация гражданского населения из Мариуполя с привлечением Франции, Греции и Турции.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если Запад ничего не сделает для помощи Мариуполю, это будет его коллективная вина.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что "не употреблял бы" в адрес Путина слова, которые употребил президент США Джо Байден, в частности, назвав его мясником - чтобы сохранять возможность вести какой-то диалог с президентом РФ.

Как известно, в Стамбуле между тем продолжаются переговоры украинской и российской делегаций.

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