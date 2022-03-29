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Макрон поговорить з Путіним про евакуацію з Маріуполя

Вівторок, 29 березня 2022, 13:36

У Єлисейському палаці підтвердили заплановану розмову президента Франції Еммануеля Макрона з президентом РФ Владіміром Путіним, дзвінок планується о 16:30. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Головною темою розмови очікувано буде масштабна евакуація цивільного населення з Маріуполя із залученням Франції, Греції та Туреччини.  

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо Захід нічого не зробить для допомоги Маріуполю, то це буде його колективна провина.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон сказав, що "не вживав би" на адресу Путіна слів, які вжив президент США Джо Байден, зокрема, назвавши його м’ясником - щоб зберігати можливість вести якийсь діалог з президентом РФ.

Як відомо, у Стамбулі тим часом тривають перемовини української та російської делегацій

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