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Главный дипломат ЕС просит об экстренном заседании Совбеза ООН из-за обстрела ЗАЭС

Пятница, 4 марта 2022, 11:26

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил обстрел оккупационными войсками РФ Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Атаки российских войск в непосредственной близости к атомной электростанции могут иметь катастрофические последствия, это должно немедленно прекратиться. Обстрел и вызванный им пожар на ЗАЭС могут создать угрозу для всей Европы. Поддерживаю призыв о немедленном заседании Совбеза ООН", - заявил Жозеп Боррель.

Перед этим с призывом созвать Совбез ООН обратилась Чехия.

Обстрел Запорожской АЭС осудили ряд стран.

Напомним, по состоянию на 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар был ликвидирован.

Бои возле АЭС прекратились, радиационная обстановка не изменилась. Станция оказалась под контролем оккупационных войск.

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