Главный дипломат ЕС просит об экстренном заседании Совбеза ООН из-за обстрела ЗАЭС
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил обстрел оккупационными войсками РФ Запорожской АЭС.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Атаки российских войск в непосредственной близости к атомной электростанции могут иметь катастрофические последствия, это должно немедленно прекратиться. Обстрел и вызванный им пожар на ЗАЭС могут создать угрозу для всей Европы. Поддерживаю призыв о немедленном заседании Совбеза ООН", - заявил Жозеп Боррель.
Перед этим с призывом созвать Совбез ООН обратилась Чехия.
Обстрел Запорожской АЭС осудили ряд стран.
Напомним, по состоянию на 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар был ликвидирован.
Бои возле АЭС прекратились, радиационная обстановка не изменилась. Станция оказалась под контролем оккупационных войск.
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