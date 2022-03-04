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Головний дипломат ЄС просить про екстрене засідання Радбезу ООН через обстріл ЗАЕС

П'ятниця, 4 березня 2022, 11:26

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив обстріл окупаційними військами РФ Запорізької АЕС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Атаки російських військ у безпосередній близькості до атомної електростанції можуть мати катастрофічні наслідки, це має негайно припинитися. Обстріл і спричинена ним пожежа на ЗАЕС можуть створити загрозу для всієї Європи. ПІдтримую заклик про негайне засідання Ради безпеки ООН", - заявив Жозеп Боррель.

Перед цим з закликом скликати Радбез ООН звернулася Чехія.

Обстріл Запорізької АЕС засудили вже низка країн.

Нагадаємо, станом на 06:20 пожежу в учбово-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у місті Енергодар ліквідували.

Бої біля АЕС припинилися, радіаційний стан не змінений. Станція опинилася під контролем окупаційних військ. 

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