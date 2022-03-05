Зеленский проведет Zoom-встречу с американскими сенаторами – CNN
Суббота, 5 марта 2022, 00:24
Американские сенаторы-демократы и республиканцы получили приглашение посетить встречу в Zoom с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По данным Европейской правды, об этом сообщает CNN, на основе информации от двух независимых источников.
По данным издания, посольство Украины в Вашингтоне направило приглашение на встречу, которая запланирована 5 марта на 9:30 утра по восточному времени (16-30 по Киеву), сообщает один из источников.
Напомним, что накануне Владимир Зеленский подверг жесткой критике НАТО за отказ принять решение о создании бесполетной зоны над Украиной для защиты от российских авиаударов.
Добавлено. По информации NBC News Сенат США в полном составе получил приглашение на субботнюю видеоконференцию с Владимиром Зеленским.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.