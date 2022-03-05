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Зеленський проведе Zoom-зустріч із американськими сенаторами - CNN

Субота, 5 березня 2022, 00:24

Американські сенатори-демократи та республіканці отримали запрошення відвідати зустріч у Zoom з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними "Європейської правди", про це повідомляє CNN, на основі інформації від двох незалежних джерел.

За даними видання, посольство України у Вашингтоні надіслало запрошення на зустріч, яка запланована 5 березня на 9:30 ранку за східним часом (16-30 за Києвом),  повідомляє одне з джерел. 

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський жорстко розкритикував НАТО за відмову ухвалити рішення про створення безпольотної зони над Україною для захисту від російських авіаударів.

Додано. За інформацією NBC News Сенат США у повному складі отримав запрошення на суботню відеоконференцію з Володимиром Зеленським.

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Зеленський США

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