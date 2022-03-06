Макрон рассказал Зеленскому об итогах переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским рассказал ему об итогах телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом говорится в заявлении на сайте Елисейского дворца, пишет "Европейская правда".

"Президент Республики рассказал президенту Зеленскому сегодня о разговоре с президентом Путиным, в ходе которого последний дал согласие на проведение совместной работы на основе рекомендаций Международного агентства по атомной энергии для обеспечения безопасности и защиты АЭС Украины", - говорится в заявлении.

Макрон подтвердил абсолютную необходимость избегать любых посягательств на целостность украинских гражданских ядерных установок.

"Обсуждалась также гуманитарная ситуация в стране. Президент остается внимательным к потребностям Украины, и Франция будет и впредь наращивать свою поддержку в этой сфере", - говорится в заявлении.

Путин заявил в воскресенье, что его кампания в Украине идет по плану и не закончится, пока Киев не прекратит борьбу.

Путин заявил об этом во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, призвавшем к прекращению огня.

Эрдоган во время разговора с Путиным в субботу передал ему слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться.