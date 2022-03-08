Сальвини, считавшийся "другом Путина", приехал в Польшу для помощи беженцам из Украины

Маттео Сальвини, лидер итальянской ультраправой партии "Лига" и до сих пор известный как решительный поклонник Путина, прибыл в Польшу в понедельник, чтобы доставить в Италию украинских беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Сальвини, в прошлом восхвалявший Путина, с которым он встречался и фотографировался в футболке с портретом Путина, осудил российское вторжение в Украину.

Итальянский ультраправый лидер сейчас говорит, что хочет помочь украинским беженцам и поддержать принимающие страны.

"Я контактирую с разными организациями, цель – перевезти в Италию десятки женщин, вдов и сирот", – сказал бывший вице-премьер Италии.

Вместе с Сальвини в Польшу в рамках делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прибыли три итальянских депутата, что, по их словам, является выражением поддержки со стороны организации страны, которая стала жертвой агрессии.

Сальвини также собирается посетить Украину, что отмечает заметное изменение в его политической риторике по поводу российской агрессии против ее западного соседа. В 2014 году итальянский политик поддержал российскую аннексию Крыма, которую западные правительства сочли незаконной.

Следует отметить, что ряд "друзей Путина" в Европе однозначно осудили российское вторжение в Украину.