Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Сальвіні, якого вважали "другом Путіна", приїхав до Польщі для допомоги біженцям з України

Вівторок, 8 березня 2022, 12:11

Маттео Сальвіні, лідер італійської ультраправої партії "Ліга" і дотепер відомий як рішучий прихильник Путіна, прибув до Польщі в понеділок, щоб доставити до Італії українських біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Сальвіні, який у минулому вихваляв Путіна, з яким він зустрічався і фотографувався в футболці з портретом Путіна, засудив російське вторгнення в Україну.

Італійський ультраправий лідер зараз каже, що хоче допомогти українським біженцям і підтримати країни, які їх приймають.

"Я контактую з різними організаціями, мета – перевезти до Італії десятки жінок, вдів і сиріт", – сказав колишній віцепрем’єр Італії.

Разом із Сальвіні до Польщі в рамках делегації Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) прибули троє італійських депутатів, що, за їхніми словами, є вираженням підтримки з боку організації країни, яка стала жертвою агресії.

Сальвіні також збирається відвідати Україну, що відзначає помітну зміну в його політичній риториці щодо російської агресії проти її західного сусіда. У 2014 році італійський політик підтримав російську анексію Криму, яку західні уряди визнали незаконною.

Слід зазначити, що низка "друзів Путіна" у Європі однозначно засудили російське вторгнення в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ

Статті

"Геноцид як зброя Кремля". Виступи України у Суді ООН з деталями позову проти Росії

"Поки я стою перед Судом, українців вбивають... Це питання життя чи смерті українського народу. Тому я закликаю Суд якнайшвидше видати наказ"
7 березня 2022 — Європейська правда

Прихисток у ЄС: що варто знати про правила тимчасового захисту для українців

Хто має право скористатися механізмом ЄС "тимчасового захисту" для громадян України? І як не дати ошукати себе шахраям?
7 березня 2022 — Павло Кравчук, для Європейської правди

10 кроків, як завалити путінський режим у енергетиці

Не всі країни можуть повністю відмовитись від російської нафти чи газу. Однак усі країни можуть поставити Росію останньою в список країн, звідки може здійснюватися імпорт.
6 березня 2022 — DiXi Group