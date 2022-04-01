Под Авдеевкой погиб итальянец, годами воевавший на стороне боевиков

В боях на востоке Украины погиб гражданин Италии Эди Онгаро, примкнувший к отрядам боевиков с 2015 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Информацию опубликовала сначала организация Collettivo Stella Rossa (позиционирующая себя как организация левых взглядов, выступающая против капитализма, "неонацизма и неофашизма" и "империализма США, ЕС и НАТО"), затем это подтвердил близкий друг итальянца Массимо Пин.

Фото из публикации Collettivo Stella Rossa

46-летний венецианец погиб под Авдеевкой в ​​результате взрыва ручной гранаты.

Насколько известно, на восток Украины он приехал с 2015 года, а перед тем имел проблемы с законом в Италии из-за потасовки в баре и сбежал до завершения судебного процесса.

На Донбассе Эди Онгаро присоединился к батальону боевиков "Призрак" и действовал под позывным "Бозамбо". В публичных публикациях он аргументировал свое решение тем, что делает это "в память о том, что фашисты причинили его собственной семье" во время Второй мировой войны.