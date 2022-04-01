Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Под Авдеевкой погиб итальянец, годами воевавший на стороне боевиков

Пятница, 1 апреля 2022, 10:53

В боях на востоке Украины погиб гражданин Италии Эди Онгаро, примкнувший к отрядам боевиков с 2015 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Информацию опубликовала сначала организация Collettivo Stella Rossa (позиционирующая себя как организация левых взглядов, выступающая против капитализма, "неонацизма и неофашизма" и "империализма США, ЕС и НАТО"), затем это подтвердил близкий друг итальянца Массимо Пин.

Фото из публикации Collettivo Stella Rossa

46-летний венецианец погиб под Авдеевкой в ​​результате взрыва ручной гранаты.

Насколько известно, на восток Украины он приехал с 2015 года, а перед тем имел проблемы с законом в Италии из-за потасовки в баре и сбежал до завершения судебного процесса.

На Донбассе Эди Онгаро присоединился к батальону боевиков "Призрак" и действовал под позывным "Бозамбо". В публичных публикациях он аргументировал свое решение тем, что делает это "в память о том, что фашисты причинили его собственной семье" во время Второй мировой войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Италия

Статьи

Принуждение к нейтралитету: 9 шагов, которые должны удержать Китай от поддержки агрессии РФ

Китай уже опомнился от неожиданности развязанной Россией войны и в целом сформировал свою позицию по этому поводу (укр.)
1 апреля 2022 — Юрий Пойта, для Европейской правды

"Маленький Путин": как изменится курс Сербии после переформатирования власти

3 апреля в Сербии может полностью смениться власть – в стране одновременно пройдут очередные президентские, внеочередные парламентские и местные выборы (укр.)
31 марта 2022 — Наталья Ищенко, для Европейской правды

Макрон в стиле милитари: как агрессия РФ повлияла на ход выборов во Франции

Макрон сохраняет самые высокие шансы победить на президентских выборах. Но есть другой риск: легитимность этих выборов может оказаться как никогда низкой (укр.)
31 марта 2022 — Тео Буржери, для Европейской правды