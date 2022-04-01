Під Авдіївкою загинув італієць, що роками воював на боці бойовиків

У боях на сході України загинув громадянин Італії Еді Онгаро, який долучився до загонів бойовиків з 2015 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Інформацію опублікувала спочатку організація Collettivo Stella Rossa (позиціонують себе як організація лівих поглядів, що виступає проти капіталізму, "неонацизму і неофашизму" та "імперіалізму США, ЄС і НАТО"), потім це підтвердив близький друг італійця Массімо Пін.

Фото з публікації Collettivo Stella Rossa

46-річний венецієць загинув під Авдіївкою внаслідок вибуху ручної гранати.

Наскільки відомо, схід України він приїхав з 2015 року, а перед тим мав проблеми з законом в Італії через бійку в барі та втік до завершення судового процесу.

На Донбасі Еді Онгаро приєднався до батальйону бойовиків "Призрак" і діяв під позивним "Бозамбо". У публічних публікаціях він аргументував своє рішення тим, що робить це "через пам’ять про те, що фашисти завдали його власній родині" під час Другої світової війни.