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В Берлине удивлены решением Киева отклонить визит Штайнмайера

Среда, 13 апреля 2022, 07:14

В Берлине решение Киева отклонить визит президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера в украинскую столицу восприняли с удивлением.

Об этом заявил представитель немецкого правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Федеральный президент четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины", – подчеркнул представитель правительства.

Он напомнил, что после своего переизбрания Штайнмайер обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом: "Снимите удавку с шеи Украины!" – и отметил, что ни одна страна в мире не имеет права уничтожать самоопределение и суверенитет Украины.

"Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных сторонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента", - добавил он.

Во вторник находящийся в Варшаве Штайнмайер сообщил, что руководство в Киеве отклонило его визит в Украину. По его словам, президент Польши Анджей Дуда предложил ему вместе с балтийскими коллегами посетить украинскую столицу.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник дал понять, что в Киеве скорее ожидают визита канцлера Олафа Шольца, чем Штайнмайера.

Как министр иностранных дел в прошлом, Штайнмайер поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Штайнмайер также был активным сторонником газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной к России политики федерального правительства.

Неделю назад президент Германии признал, что его политика в последние несколько лет в отношении России была ошибочной.

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Война с РФ Германия

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