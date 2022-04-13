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У Берліні здивовані рішенням Києва відхилити візит Штайнмаєра

Середа, 13 квітня 2022, 07:14

У Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до української столиці сприйняли з подивом.

Про це заявив представник німецького уряду, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Федеральний президент чітко і недвозначно займає позицію на боці України", - наголосив представник уряду.

Він нагадав, що після свого переобрання Штайнмаєр звернувся до президента РФ Владіміра Путіна з закликом: "Зніміть зашморг з шиї України!" - і зазначив, що жодна країна у світі не має права знищувати самовизначення та суверенітет України.

"Німеччина була і залишається у міжнародному масштабі однією з найрішучіших прихильниць України, і це тісно пов'язано з багаторічною роботою нинішнього федерального президента", - додав він.

У вівторок Штайнмаєр, який перебуває у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник дав зрозуміти, що у Києві скоріше чекають на візит канцлера Олафа Шольца, ніж Штайнмаєра.

Як міністр закордонних справ у минулому Штайнмаєр підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. 

Штайнмаєр також був активним прихильником газопроводу "Північний потік-2" і вважається архітектором дружньої до Росії політики федерального уряду.

Тиждень тому президент Німеччини визнав, що його політика останніх кількох років щодо Росії була помилковою.

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Війна з РФ Німеччина

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