Посол рассказал, почему Украина отказала Штайнмайеру в визите

Украина сообщила президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что его визит может состояться только по приезде Олафа Шольца с новыми договоренностями.

Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Комментируя историю с отказом Украины согласовывать приезд Штайнмайера в Киев, Мельник объяснил, чем он объяснил Берлину причины такого решения.

"На соответствующие запросы (о встрече Штайнмайера с президентом Зеленским) были переданы сигналы о том, что на данном этапе для украинского государства приоритетом является приезд главы немецкого правительства, поскольку именно глава правительства, канцлер Германии принимает решения, которые мы все ожидаем", - пояснил он.

Мельник отказался комментировать или опровергать предположение журналиста ЕП о том, что причиной отказа является спорная позиция Штайнмайера по отношению к Украине и объяснил, что Киев предпочитает проводить встречи, которые наиболее нужны: "У нас сейчас нет времени на какие-то протокольные обмены. Для нас сейчас вопрос стоит ребром – выживем ли мы? и сможем ли минимизировать жертвы среди украинцев.

Впрочем, посол также подчеркнул, что не верит в радикальное изменение позиции президента Штайнмайера в отношении Украины и России.

"Я не верю, что человек может измениться в течение нескольких недель, тем более такой человек и такой политик как Штайнмайер, уже более двадцати лет занимающий ведущие позиции в правительствах Германии", - заявил посол, напомнив о причастности Штайнмайера к построению "Северного потока". -2" и т.д.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Олаф Шольц озадачен отказом Киева принять Штайнмайера, сам поездку в Украину пока не планирует.

Полностью интервью смотрите на канале ЕП "Танки из Германии, вступление Украины в ЕС. Посол Андрей Мельник идет против правил"