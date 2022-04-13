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Посол розповів, чому Україна відмовила Штайнмаєру у візиті

Середа, 13 квітня 2022, 22:33

Україна повідомила президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, що його візит може відбутися лише після приїзду Олафа Шольца з новими домовленостями.

Про це розповів у інтерв’ю "Європейській правді" посол України у Німеччині Андрій Мельник.

Коментуючи історію із відмовою України погоджувати приїзд Штайнмаєра до Києва, Мельник пояснив, що він передав у якості пояснення причин такого рішення.

"На відповідні запити (про зустріч Штайнмаєра з президентом Зеленським) були передані меседжі про те, що на даному етапі для української держави пріоритетом є приїзд голови німецького уряду, оскільки саме голова уряду, канцлер Німеччини ухвалює рішення, які ми всі очікуємо", - пояснив він.

Мельник відмовився коментувати або спростовувати припущення журналіста ЄП про те, що причиною відмови є спірна позиція Штайнмаєра щодо України і пояснив, що Київ віддає перевагу нагальним зустрічам: "У нас зараз немає часу на якісь протокольні обміни Для нас зараз питання стоїть руба – чи ми виживемо і чи ми зможемо мінімізувати жертви серед українців.

Утім, посол також наголосив, що не вірить у тверду зміну позиції президента Штайнмаєра щодо України та Росії.

"Я не вірю, що людина може змінитися протягом кількох тижнів, тим більше така людина і такий політик як Штайнмаєр, який уже протягом понад двадцяти років займає провідні позиції в урядах Німеччини", - заявив посол, нагадавши про причетність Штайнмаєра до побудови "Північного потоку-2" тощо.

 Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Олаф Шольц спантеличений відмовою Києва прийняти Штайнмаєра, сам поїздку в Україну поки не планує.

Повністю інтерв’ю дивіться на каналі ЄП "Танки з Німеччини, вступ України в ЄС. Посол Андрій Мельник йде проти правил"

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Німеччина

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