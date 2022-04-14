Спикеры сенатов Чехии и Польши в четверг приедут в Киев

Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил направляется в Украину по приглашению председателя Верховной Рады.

Об этом пишет "Европейская правда".

Выстрчила сопровождают вице-президент Сената Йиржи Ружичка, независимый сенатор Павел Фишер, а также польские сенаторы во главе с председателем Сената Польши Томашем Гродским.

Выстрчил в четверг утром опубликовал в Twitter совместное фото сенаторов в поезде с комментарием: "Есть приглашения, от которых не отказываются".

В последние недели Киев посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Хегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.