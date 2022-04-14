Спикеры сенатов Чехии и Польши в четверг приедут в Киев
Четверг, 14 апреля 2022, 08:19
Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил направляется в Украину по приглашению председателя Верховной Рады.
Об этом пишет "Европейская правда".
Выстрчила сопровождают вице-президент Сената Йиржи Ружичка, независимый сенатор Павел Фишер, а также польские сенаторы во главе с председателем Сената Польши Томашем Гродским.
Выстрчил в четверг утром опубликовал в Twitter совместное фото сенаторов в поезде с комментарием: "Есть приглашения, от которых не отказываются".
Jsou pozvání, která se neodmítají. #SenátNaUkrajině pic.twitter.com/Wo5zueusEa— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) April 14, 2022
В последние недели Киев посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер Словакии Эдуард Хегер, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.