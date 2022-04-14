Спікери сенатів Чехії та Польщі у четвер приїдуть в Київ

Спікер Сенату Чехії Мілош Вистрчил прямує до України на запрошення голови Верховної Ради.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вистрчила супроводжують віцепрезидент Сенату Іржі Ружичка, голова міжнародного комітету Павел Фішер та польські сенатори на чолі зі спікером Сенату Польщі Томашем Гродським.

Вистрчил у четвер вранці опублікував у Twitter спільне фото сенаторів у поїзді з коментарем: "Є запрошення, від яких не відмовляються".

В останні тижні Київ відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.