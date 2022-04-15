Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Корабли 1-й Постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1) вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками.

Об этом сообщает эстонский портал ERR, пишет "Европейская правда".

Эта группа состоит из пяти кораблей и возглавляет ее фрегат королевского военно-морского флота Нидерландов "De Zeven Provinciën".

В четверг в Балтийское море вошла часть кораблей группы SNMG1. Оставшиеся корабли придут уже в пятницу в терминал Таллиннского порта.

Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом.

Североатлантический военный альянс регулярно развертывает морские силы в Балтийском море, чтобы поддерживать оборонительный потенциал в соответствии с договорными обязательствами.

Три уже стоящих в порту фрегата пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях, которые назывались "Холодный ответ".

Натовские корабли простоят в терминале еще как минимум неделю, а на следующей неделе на смену им придет уже другая группа военно-морских сил альянса.

Напомним, в США наблюдают, что российские корабли, действовавшие на севере Черного моря в районе крейсера "Москвы", отошли к югу дальше от украинского берега.