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Кораблі НАТО увійшли до Балтійського моря

П'ятниця, 15 квітня 2022, 08:32

Кораблі 1-ї Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) увійшли до Балтійського моря і братимуть участь у навчаннях із країнами-союзниками та країнами-партнерами.

Про це повідомляє естонський портал ERR, пише "Європейська правда".

Ця група складається з п'яти кораблів і очолює її фрегат королівського військово-морського флоту Нідерландів De Zeven Provinciën.

У четвер до Балтійського моря увійшла частина кораблів групи SNMG1. Решта прийдуть вже в п'ятницю в термінал Талліннського порту.

Першочергове завдання - продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря та провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом.

НАТО регулярно розгортає морські сили в Балтійському морі, щоб підтримувати оборонний потенціал відповідно до договірних зобов'язань.

Три фрегати, що вже стоять у порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях, які називалися "Холодна відповідь".

Натівські кораблі простоять у терміналі ще щонайменше тиждень, а наступного тижня на зміну їм прийде вже інша група військово-морських сил альянсу.

Нагадаємо, у США заявили, що російські кораблі, які діяли на півночі Чорного моря у районі крейсера "Москва", відійшли на південь далі від українського берега.

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Альянс

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