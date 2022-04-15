Дуда подписал закон об эмбарго на уголь из РФ и Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о специальных решениях для противодействия агрессии против Украины - среди прочего, запрещается импорт угля из России и Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Biznes Alert.

Цель закона - принятие правовых решений на национальном уровне, которые позволят эффективно применять положения, выпущенные Европейским Союзом в ответ на нападение России на Украину.

Для безопасности страны закон запрещает ввоз на территорию Республики Польша угля и кокса, поступающих с территории Российской Федерации или Беларуси. Ответственным за контроль запрета будет руководитель таможни и налоговой службы, который сможет наложить арест на товары и подать заявление о конфискации товара в казначейство.

Физическим или юридическим лицам, нарушающим вышеупомянутый запрет, грозит штраф до 20 миллионов злотых.

Субъектам, пострадавшим от этого запрета, будут возмещены убытки, которые они понесут в результате наложенных санкций.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.