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Дуда підписав закон про ембарго на вугілля з РФ і Білорусі

П'ятниця, 15 квітня 2022, 10:01

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спеціальні рішення для протидії агресії проти України - серед іншого, забороняється імпорт вугілля з Росії і Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Biznes Alert.

Метою закону є прийняття правових рішень на національному рівні, які дозволять ефективно застосовувати положення, випущені Європейським Союзом у відповідь на напад Росії на Україну.

З огляду на безпеку країни закон забороняє ввезення на територію Республіки Польща вугілля та коксу, що надходять з території Російської Федерації або Білорусі. Відповідальним за контроль заборони буде керівник митниці та податкової служби, який зможе накласти арешт на товари та подати заяву про конфіскацію товару до казначейства.

Фізичним або юридичним особам, які порушують заборону, загрожує штраф до 20 мільйонів злотих.

Суб'єктам, які постраждали від цієї заборони, буде відшкодовано збитки, яких вони зазнають у результаті накладених санкцій.

Закон набуває чинності на наступний день після його опублікування.

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Війна з РФ Польща

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