В Венгрии начали транслировать украинские телеканалы

В кабельных сетях Венгрии начали транслировать украинские телеканалы с начала апреля.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram, пишет "Европейская правда".

"Приятная новость от наших венгерских партнеров. В кабельных сетях Венгрии начата трансляция украинских телеканалов", - сообщил Микита.

Условия для трансляции венгерскими вещателями украинских телеканалов в венгерских кабельных сетях созданы благодаря совместным усилиям министерства культуры и информационной политики Украины, посольства Украины в Венгрии и Венгерской ассоциации коммуникаций (Magyar Kommunikációs (MKSZ), отметил Микита.

В частности, провайдер кабельного телевидения Telecom в Будапеште уже транслирует телеканалы Украина 24 и 1+1, которые объединились для проведения круглосуточного новостного телемарафона Украины на информационном ресурсе иновещания Украины UATV.

В то же время, транслируют детские и образовательные программы по-украински.

С начала войны в Венгрию из Украины прибыли более 640 тысяч беженцев, отметил глава Закарпатской ОВА.