Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Венгрии начали транслировать украинские телеканалы

Воскресенье, 17 апреля 2022, 07:43

В кабельных сетях Венгрии начали транслировать украинские телеканалы с начала апреля.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram, пишет "Европейская правда".

"Приятная новость от наших венгерских партнеров. В кабельных сетях Венгрии начата трансляция украинских телеканалов", - сообщил Микита.

Боррель рассказал, почему неправильно считать, что Венгрия совсем не помогает Украине оружием

Условия для трансляции венгерскими вещателями украинских телеканалов в венгерских кабельных сетях созданы благодаря совместным усилиям министерства культуры и информационной политики Украины, посольства Украины в Венгрии и Венгерской ассоциации коммуникаций (Magyar Kommunikációs (MKSZ), отметил Микита.

В частности, провайдер кабельного телевидения Telecom в Будапеште уже транслирует телеканалы Украина 24 и 1+1, которые объединились для проведения круглосуточного новостного телемарафона Украины на информационном ресурсе иновещания Украины UATV.

В то же время, транслируют детские и образовательные программы по-украински.

С начала войны в Венгрию из Украины прибыли более 640 тысяч беженцев, отметил глава Закарпатской ОВА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Венгрия

Статьи

Преимущества от НАТО: чем опасен для Украины отказ от курса на вступление в Альянс

Отказавшись от курса на членство в НАТО, в случае нового нападения Украина может остаться без поддержки и помощи партнеров (укр.)
15 апреля 2022 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Макрон на фоне войны: как события в Украине влияют на выборы во Франции

С первых дней войны власти, СМИ и население Франции встали на сторону Украины. Как война влияет на ход тамошних выборов и что нужно делать Киеву? (укр.)
15 апреля 2022 — Оксана Митрофанова, Жюльен Плушар, для Европейской правды

Андрей Мельник: Я не только посол Украины, но и торговец оружием

"Ярость общества и журналистов Германии с каждым днем нарастает. Как так случилось, что Путин фактически держит в руках стабильность немецкой экономики?"
14 апреля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда