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В Угорщині почали транслювати українські телеканали

Неділя, 17 квітня 2022, 07:43

У кабельних мережах Угорщини з початку квітня почали транслювати українські телеканали.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram, пише "Європейська правда".

"Приємна новина від наших угорських партнерів. У кабельних мережах Угорщини розпочато трансляцію українських телеканалів", - повідомив Микита.

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Умови для трансляції угорськими мовниками українських телеканалів в угорських кабельних мережах створено завдяки спільним зусиллям міністерства культури і інформаційної політики України, посольства України в Угорщині та Угорської асоціації комунікацій (Magyar Kommunikációs (MKSZ), зазначив Микита.

Зокрема, провайдер кабельного телебачення "Telecom" у Будапешті вже транслює телеканали "Україна 24" та "1+1", які об’єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону України на інформаційному ресурсі іномовлення України "UATV".

Водночас, транслюють дитячі та освітні програми українською.

З початку війни в Угорщину з України прибули понад 640 тисяч біженців, зазначив  голова Закарпатської ОВА.

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