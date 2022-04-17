В Угорщині почали транслювати українські телеканали

У кабельних мережах Угорщини з початку квітня почали транслювати українські телеканали.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram, пише "Європейська правда".

"Приємна новина від наших угорських партнерів. У кабельних мережах Угорщини розпочато трансляцію українських телеканалів", - повідомив Микита.

Умови для трансляції угорськими мовниками українських телеканалів в угорських кабельних мережах створено завдяки спільним зусиллям міністерства культури і інформаційної політики України, посольства України в Угорщині та Угорської асоціації комунікацій (Magyar Kommunikációs (MKSZ), зазначив Микита.

Зокрема, провайдер кабельного телебачення "Telecom" у Будапешті вже транслює телеканали "Україна 24" та "1+1", які об’єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону України на інформаційному ресурсі іномовлення України "UATV".

Водночас, транслюють дитячі та освітні програми українською.

З початку війни в Угорщину з України прибули понад 640 тисяч біженців, зазначив голова Закарпатської ОВА.