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Байдену рекомендуют назначить ответственного за помощь Украине

Воскресенье, 17 апреля 2022, 17:15

Белому дому следует назначить ответственного за безопасность помощи Украине, что позволит ускорить и улучшить межведомственную и международную координацию усилий.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", с таким письмом к Байдену обратились сенаторы от Демократической партии Джин Шагин и Дик Дурбин и сенаторы-республиканцы Роб Портман и Роджер Викер.

"Даже после первоначального поражения, продолжающаяся российская военная операция составляет неотложный призыв к переоценке того, насколько быстро и креативно Соединенные Штаты могут предоставлять Украине оборонные объекты для самозащиты", - говорится в письме, датированном 14 апреля.

Сенаторы считают, что координатор мог бы отвечать за оценку оборонных потребностей Украины, координацию усилий разных ведомств США, а также координацию с Европой.

Впрочем, в правительстве США еще не прокомментировали письмо конгрессменов. А глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в комитете Сената по вооруженным силам, заявил, что помощь Украине оказывается "скорее, чем многие считали реалистичным".

Согласно данным Пентагона, с начала нового вторжения РФ, США выделили Украине примерно $2,6 млрд помощи в сфере обороны.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что Россия на этой неделе направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки США и НАТО "самых чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла в огонь" конфликта и могут привести к "непредсказуемым последствиям"

Ничто не остановит администрацию президента США Джо Байдена от продолжения поддержки Украины, заявили в ответ в Государственном департаменте США.

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Байден США Война с РФ

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